В Тихвине возле ручья нашли бездыханное тело мужчины

Сотрудники правоохранительных органов Тихвинского района Ленинградской области получили информацию о трупе мужчины, обнаруженном возле Вязитского ручья.

В полицию в понедельник, 6 апреля, обратились очевидцы, которые и нашли погибшего. Бездыханное тело находилось на расстоянии меньше ста метров от жилого дома в городе Тихвин, на бетонном фундаменте возле берега Вязитского ручья.

Специалисты осмотрели тело и не вывили на нем каких-либо признаков борьбы или насильственной смерти. Тем не менее, причину гибели мужчины, как и его личность еще только предстоит установить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из домов по Ленинскому проспекту в Северной столице обнаружили мертвую девушку. Предположительно, 18-летняя петербурженка умерла, отравившись наркотическим веществом. Её приятель находится в больнице.