Субботник в Петербурге впервые пройдет без участия горожан

Всему виной коронавирусная инфекция.

Такое произойдет впервые за 100 лет. Местных жителей решено не привлекать к благоустройству из соображения безопасности. Поэтому, 25 апреля, впервые с 1920 года граждане не выйдут на улицу ради облагораживания улиц и дворов города на Неве. Об этом сообщил врио председателя комитета по благоустройству Петербурга Сергей Малинин.

Каждой весной на субботник выходят около 200 тысяч человек. Местные неравнодушные жители составляют 10% из них. В основном, уборкой занимаются коммунальные службы, жилищные управление, учащиеся вузов.

В данный момент в Северной столице введен рекомендованный режим самоизоляции. При этом, для граждан старше 65 лет он является обязательным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что половина петербуржцев ходят на субботники. Такие выводы были сделаны исходя из проведенного опроса в социальной сети.