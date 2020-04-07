В Петербурге пока не определились с форматом проведения «Бессмертного полка»

За пять лет в акции "Бессмертный полк" в Петербурге поучаствовали 3 млн человек. Фото: Бессмертный полк в Санкт-Петербурге/VK

За пять лет в акции "Бессмертный полк" в Петербурге поучаствовали 3 млн человек. Фото: Бессмертный полк в Санкт-Петербурге/VK

Из-за эпидемии коронавируса сложно представить себе, что шествие удастся провести 9 мая. К тому же, в городе пока не наступил пик заболеваемости.

В любом случае, проведение мероприятия станет возможным только при согласовании с Роспотребнадзором. На данный момент, предложения с переносом акции на другие даты рассмотрены не были. Об этом сообщил председатель МОО ПД «Бессмертный полк Победы» Сергей Бородулин.

Из возможных сценариев вероятен перенос мероприятия в онлайн формат, перенос на другие даты и проведение акции с разбивкой участников на небольшие группы. Пока что, Бородулин ориентируется на 8 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ попросили не звать пожилых людей на празднование дня Победы. Граждане преклонных лет находятся в зоне риска по коронавирусной инфекции.