Фермеры Ленобласти начнут продавать свою продукцию в садоводствах

Для этого будет организована выездная торговля.

Сегодня, 7 апреля, прошло совещание губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с сельхозтоваропроизводителями.

Ажиотаж на продукты питания в магазинах уже спал, а дефицита в области нет. Но при этом, многие решили приехать в Ленобласть, чтобы именно здесь находиться в самоизоляции. В связи с этим руководители торговых сетей должны следить за поставками товаров, что спрос среди жителей и гостей был всегда удовлетворен. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Дрозденко подчеркнул необходимость оперативного поступления свежих продуктов питания местного производства.

Глава региона распорядился организовать выездную торговлю фермерскими продуктами для их лучшей реализации. Это позволит обеспечить граждан свежими и качественными продуктами, а также снимет нагрузки на магазины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в 2020 году в оборот введут почти 100 га сельхозземель.