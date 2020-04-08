В США за сутки из-за коронавируса погибли 1736 человек

В США число погибших из-за коронавируса за сутки составило 1 736 человек. Это самый высокий показатель в сутки. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, в США число подтвержденных случаев заражения достигло более 396,2 тыс. Умерли 12 722 человека, выздоровели 21 763.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.