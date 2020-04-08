Российские и итальянские врачи начали прием больных коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо

Российские и итальянские врачи начали прием больных коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо
В Италии опустели улицы. Фото: gazeta.spb.ru

Российские и итальянские военные врачи начали принимать больных коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо.

Сейчас в госпитале работают свыше 200 врачей. С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, в составе которых 32 военных врача и медсестер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Врачи дежурят круглосуточно в три смены.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 1 431 706 человек. Скончались 82 080, при этом 302 150 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли эффективную методику лечения COVID-19. В Средиземноморском институте инфекционных заболеваний в Марселе заявили об открытии новой методики лечения коронавируса, которая показала себя на деле.

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