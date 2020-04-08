Коронавирус не повлияет на посевную в Ленобласти

Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что регион готов к посевной кампании, несмотря на сложную экономическую ситуация из-за коронавируса.

Он отметил, что с начала года до сельхозпроизводителей уже доведено 1,7 млрд рублей средств федерального и регионального бюджетов, непосредственно на подготовку к весенним полевым работам — 542 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

По его словам, аграрии региона обеспечены семенами, удобрениями, запасными частями и горюче-смазочными материалами для работы техники.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 1 431 706 человек. Скончались 82 080, при этом 302 150 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 7 497 человек, умерли 58. При этом 494 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.