В Ленинградской области выбирают лучшего домоседа

В Ленинградской области выбирают лучшего домоседа
Для участия в конкурсе необходимо поделиться постами со своими предложениями в соцсетях, не забыв про хэштег #ЛенинградскийДомосед. Фото: Online47.ru

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко запустил в социальных сетях флешмоб #ЛенинградскийДомосед, по правилам которого участники должны делиться оригинальными способами провести время дома.

Основная цель конкурса — развлечь людей, которые практически все время находятся в четырех стенах. Лучших домоседов с самыми интересными предложениями отбирает строгое жюри в Доме правительства 47 региона, передает Online47.ru. Участники акции уже прислали на обсуждение три тысячи работ.

Члены жюри отобрали из них 120 вариантов, к концу голосования должно остаться 30 работ — по 10 в каждой номинации. Оценивают предложения, как с пользой провести время дома, по пятибалльной шкале.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что известный комик и ведущий Михаил Галустян тоже предложил пользователям соцсетей развлечься на самоизоляции, запустив челлендж #меняйсядома, в рамках которого сбрил бороду и усы.

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