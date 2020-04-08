Замминистра здравоохранения Британии рассказал о состоянии Бориса Джонсона

Замминистра здравоохранения страны Эдвард Аргар рассказал, что состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого ранее был обнаружен коронавирус, стабильное.

«Состояние премьер-министра стабильное, он комфортно себя чувствует, он в хорошем настроении», — сказал он, сообщает Рейтер.

Он отметил, что премьер по-прежнему не подключен к аппарату ИВЛ.

В больницу премьер попал 5 апреля после того, как стало понятно, что высокая температура держится уже слишком долго. О болезни политик сообщил еще в конце марта, тогда он рассказал, что чувствует себя вполне нормально, а рабочие обязанности продолжает выполнять в удаленном формате. Уже 2 апреля, после того как болезнь дала о себе знать, Джонсон заявил об ухудшении самочувствия и повышении температуры. Политик находится в сознании. Но в целях предосторожности его перевели в реанимацию.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 1 435 091 человек. Скончались 82 191, при этом 302 989 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с аналогичным диагнозом в одну из берлинских клиник помещен популярный немецкий исполнитель Тилль Линдеманн.