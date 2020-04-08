В Смольном расширили список бизнесов, которые получат поддержку от властей

Ко второму чтению подали 11 поправок, но поддержали не все. Фото: gov.spb.ru

Ко второму чтению подали 11 поправок, но поддержали не все. Фото: gov.spb.ru

В среду, 8 апреля, Законодательное собрание Северной столицы во втором чтении одобрило проект поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

В список таковых попали компании, пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции, которая нанесла урон не только по системе здравоохранения, но и по экономическим сферам. В утвержденный депутатами перечень МСП, нуждающихся в поддержке, добавили предприятия в сфере услуг.

Так, получить помощь от государства смогут владельцы ремонтных мастерских, химчисток, парикмахерских и салонов красоты, а также фитнес-клубы. Ранее послабления распространялись только на гостиничный и туристический бизнес, дополнительное образование, общепит и авиаперевозки.

Напоминаем, что gazeta.spb.ru сообщала, что российское правительство готовит дополнительные меры поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.