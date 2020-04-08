Отдельного обращения Владимира Путина 8 апреля не будет

Ранее СМИ распространили в Сети информацию, что в среду, 8 апреля президент РФ Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он уточнил РИА «Новости», что отдельного обращения к населению в планах Путина сегодня нет, все заявления российский лидер сделает во время рабочего совещания с губернаторами.

Вероятно, на заседании, в первую очередь, будут затронуты вопросы, связанные с эпидемией коронавируса, активно распространяющегося в России. Количество заболевших резко возросло, последние дни фиксируют более тысячи случаев ежесуточно. Сейчас в стране 8672 заболевших COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Владимира Путина, Россия еще не достигла пикового периода в борьбе с коронавирусной инфекцией.