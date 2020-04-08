СК Карелии проверит информацию о выдаче сухпая для школьников с жуками

Проверку инициировали многочисленные публикации в соцсетях и СМИ.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе СК Карелии. В СМИ опубликовали информацию о том, что некоторым школьникам попались сухпайки плохого качества – так, в наборе нашли жуков. После инцидента уволили директора комбината питания и заведующую хозяйством школы. Сотрудники правоохранительных органов хотят разобраться в обстоятельствах инцидента.

Напоминаем, что школьники по всей стране ушли на дистанционное обучение. Им положены сухпайки, которые раздают в школах. В Петербурге едой обеспечат около 280 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти родители, потерявшие работу, получат «сухой паек». Еду можно будет получить в садах и школах.