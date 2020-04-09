В Германии число зараженных коронавирусом превысило 108 тысяч человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Германии достигло 108 202. Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

От коронавируса скончались 2107 человек. Выздоровели 2693 пациента. Больше всего заболевших выявлено в Баварии (28 827).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 527 036 человек. Скончались 88 495, при этом 330 589 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эпидемиолог из США рассказал о лучшем средстве защиты от коронавируса. Одноразовые перчатки, по его мнению, абсолютно бесполезны.