Вывоз россиян с Пхукета в Петербург отложили на день

Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» с острова Пхукет в Петербург и Москву отложен на один день. Россияне покинут Таиланд не 9, а 10 апреля.

Ориентировочно вылет состоится в 14:00 по местному времени (10:00 по мск). Регистрация на рейс начнется в 10:00 (6:00 по мск), пишет ТАСС со ссылкой на сообщение посольства РФ в Таиланде. Причина переноса рейса не уточняется.

Список пассажиров вывозных рейсов формируется на основании сведений, поданных россиянами через портал «Госуслуги».

По данным регионального Министерства здравоохранения, на Пхукете выявлено 140 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших есть россияне. Общее число инфицированных в Таиланде превышает 2,3 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество зараженных коронавирусом в мире достигло 1 млн 512 тыс. 698 человек. За сутки выявлено более 100 тыс. новых заболевших.