Игорь Николаев признался, что переболел пневмонией

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, что перенес пневмонию, из-за которой ранее был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на коронавирус.

Он отметил, что сейчас выздоровел и находится у себя дома.

«Хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! Берегите себя!» — написал он на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил врачей больницы в Коммунарке за их работу.

Напомним, Николаев госпитализирован 26 марта с пневмонией. У него не выявили коронавирус COVID-19. Тест на наличие инфекции показал отрицательный результат. Врачи лечили певца от долевой пневмонии.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 527 036 человек. Скончались 88 495, при этом 330 589 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 8 672 человек, умерли 70. При этом 580 пациентов вылечились.

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