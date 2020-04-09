Беспилотник осмотрит теплосети «ТЭК» в Петербурге

ГУП «ТЭК СПб» диагностирует теплосети с помощью беспиолтника. Установленный на борту тепловизор сканирует проложенные под землей трубы и выявляет потенциально ненадежные участки.

Устройство определяет не только адрес дефекта, но и его характер. Аппарат способен фиксировать скрытые утечки, подтопления и другие нарушения.

«Один полёт в среднем длится до двух часов. За это время беспилотник успевает снять с воздуха около 4 кв. км сетей», — рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Преимущество беспилотника над аэросъемкой с вертолета — более низкая стоимость. Экономия позволит предприятию проводить мониторинг в течение всего отопительного сезона. В то же время аппарат нельзя использовать повсеместно. В Пушкинском, Колпинском и Красносельском районах действует запрет на беспилотники из-за близости аэропорта Пулково.

До конца года тепловизионной проверке подвергнут более 3 тыс. км теплосетей диаметром от 50 до 1200 мм.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что дефекты на трубах «ТЭК СПб» в Пушкинсом районе ищет робот-диагност ГК «Диаконт».