В Эстонии число зараженных коронавирусом выросло до 1207 человек

В Эстонии число зараженных коронавирусом выросло до 1207 человек
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Эстонии число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 23 человека.

Таким образом число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 1207 человек, сообщает республиканский департамент здоровья. При этом 24 человека скончались, 83 выздоровели.

Правительство Эстонии 12 марта объявило введении в стране чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Режим ЧП будет действовать до 1 мая.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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