Эксперты рассказали, когда в Петербурге наступит пик заболеваемости коронавирусом

Эксперты рассказали, когда в Петербурге наступит пик заболеваемости коронавирусом
Гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Евгений Шляхто. Фото: almazovcentre.ru

Глава центра им. Алмазова Евгений Шляхто считает, что ситуация с коронавирусом в Петербурге пока развивается по оптимистичному сценарию, но в случае ее ухудшения пик заболеваемости в городе может произойти в июле.

Он отметил, что за последнюю неделю число заболевших в городе удвоилось. Несмотря на это ситуация с коронавирусом в Петербурге выглядит лучше по сравнению с Москвой или США, сообщает ТАСС.

По его словам, у города есть время, чтобы подготовиться к возможному негативному сценарию.

По последним данным, в Петербурге число заражений коронавирусом достигло 373 человек, четыре человека погибли, при этом выздоровели 23 пациента. Всего в стране сейчас 10 131 зараженных, 76 погибших, выздоровели 698 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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