Собянин сообщил, что пик коронавируса в Москве пока не наступил

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, город стоит лишь у «подножия» пика.

Столице будет нелегко из-за эпидемии, и нужно быть готовыми к этому. Об этом Собянин рассказал в интервью РИА-новости.

Что касается прогнозов дальнейшего развития — пока ничего непонятно. Очень много специалистов выдвигают свои версии, и все они могут отличаться друг от друга. Поэтому, в данный момент, необходимо максимально выполнить все возможное для сдерживания распространения COVID-19.

В городе необходимо увеличить количество тестов и максимально подготовить все необходимое в сфере медицины. Также, нужно взять на серьезный контроль соблюдение самоизоляции у граждан. При этом, нужно стараться поддерживать экономику в нынешних условиях.

Собянин подчеркнул, что город находится даже не на середине пути к пику заболеваемостью. Поэтому, неизвестно, сколько потребуется времени для преодоления эпидемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин сообщил Путину о высокой динамике распространения COVID-19 в Москве.