Десятки стран просят у России помощи с медоборудованием

Десятки стран просят у России помощи с медоборудованием
Аппаратов ИВЛ не хватает во всем мире. Фото: Pixabay

Более 30 государств обратились к России с просьбой помочь поставками аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров заявил, что российские власти хотят использовать эту ситуацию для выхода на международный рынок. По его словам, ведомство направит все ресурсы на развитие в данном направлении. Он добавил, что поддержку в этом готовы оказать Минэкономразвития и Росстандарт, сообщает РИА Новости.

Бочаров отметил, что отечественные предприятия наращивают выпуск медтехники, сравнив ситуацию с периодов ВОВ. Планируется, что в этом месяце производство будет повышено в восемь раз, в мае — в 25, а в июне — в 30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не хватает коек и аппаратов ИВЛ.

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