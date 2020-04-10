В Карелии с 16 апреля разрешат работу малых и средних предприятий

Коронавирус в Карелии выявлен у двух человек. Фото: Pixabay

Коронавирус в Карелии выявлен у двух человек. Фото: Pixabay

В Карелии разрешат работу малых и средних предприятий с 16 апреля, кроме тех, сотрудники которых непосредственно контактируют с клиентами.

«С 16 апреля мы разрешим работу малого и среднего предпринимательства по всей республике», — сообщил глава республики Артур Парфенчиков в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Исключением станут общепиты, досуговые учреждения, предприятия, оказывающие косметические услуги.

Коронавирус в Карелии выявлен у двух человек.

Ранее в республике на время выходной недели остановили движения всего общественного транспорта, кроме такси.

С 1 апреля в Карелии также действует режим самоизоляции. Покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор, а также при необходимости ухода за инвалидами и пожилыми.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 621 348 человек. Скончались 97 179, при этом 366 215 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что въезд и выезд в город Тихвин в Тихвинском районе Ленинградской области будет ограничен блокпостами. В населенном пункте объявлен строгий карантин в связи с пандемией коронавируса.