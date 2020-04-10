Дорога Жизни встала в гигантские пробки из-за ремонтных работ

Дорога Жизни встала в гигантские пробки из-за ремонтных работ
Автомобилисты жалуются на пробки. Фото: vk.com/spb_today

Автомобилисты пожаловались на километровые пробки на шоссе Дорога Жизни. Проезд оказался затруднен из-за ремонтных работ.

Обо всем сообщили сегодня, 10 апреля, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам водителей, на участке дороги от Ржевки до Всеволожска образовались километровые очереди из машин. Они добавили, что на участке проводятся ремонтные работы асфальтового покрытия.

В обратную сторону, как отмечают пользователи соцсети, тоже все стоит от Углово до Всеволожска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации женщины после ДТП с легковушкой и большегрузом на М-11.

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Дорога Жизни встала в гигантские пробки из-за ремонтных работ