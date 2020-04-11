Академик РАН назвал самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что при самом оптимистичном сценарии эпидемия коронавируса в России может завершиться в начале июня.

Он отметил, что это зависит в частности, и от того, как россияне будут соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации правительства по предотвращению распространения коронавируса, сообщает «Парламентская газета».

Эпидемия коронавируса сойдет на нет в начале июня, но при условии, что не допустят серьезных врачебных ошибок, а люди дисциплинированно сократят контакты друг с другом, считает эксперт.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — добавил он.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 669 561 человека. Скончались 102 734, при этом 376 323 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».