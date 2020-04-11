В Белоруссии объяснили отказ от закупки тестов на коронавирус у России

В Белоруссии объяснили отказ от закупки тестов на коронавирус у России
  В Белоруссии зафиксировано около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Фото: Pixabay

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса.

«У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны», — пояснил министр, сообщает портал tut.by.

Он отметил, что в Белоруссии также производят тесты. Кроме того, по его словам, около 50 тысяч тестов республика получила от других стран.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 669 561 человека. Скончались 102 734, при этом 376 323 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились. В Белоруссии зафиксировано около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались около 20 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по информации Минздрава, профилактическим средством в борьбе с COVID-19 может служить обыкновенная поваренная соль.

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В Белоруссии объяснили отказ от закупки тестов на коронавирус у России
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