Инфекционист спрогнозировал выздоровление более тысячи россиян в ближайшее время

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что до конца апреля в России должны вылечиться от коронавируса более тысячи человек.

По его словам, лечение заболевших коронавирусом занимает около двух недель, сообщает РИА «Новости». Однако бывают и тяжелые случаи, на лечение которых уходит и до двух месяцев. Можно ожидать, что многие вылечатся до конца апреля.

Он отметил, что в России только около 20% тяжелых случаев заболевания, остальные — средней тяжести и легкие.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 669 561 человека. Скончались 102 734, при этом 376 323 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по информации Минздрава, профилактическим средством в борьбе с COVID-19 может служить обыкновенная поваренная соль.