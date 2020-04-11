Первый случай COVID-19 выявили в Ненецком автономном округе. Заболевший вернулся из Петербурга

Регион находился в последней тройке субъектов России, куда пока не пробралась коронавирусная инфекция.

Первый случай заболевания подтвердился у жителя Нарьян-Мара. Он приехал домой из Петербурга в четверг, 9 апреля. Хоть вирус и зафиксирован, диагноз будут уточнять. Для этого результаты обследования отправят в Москву, где уже точно подтвердят заражение. Об этом сообщает администрация НАО.

Коронавирус зафиксирован уже в 83 регионах РФ из 85. Пока что, никто не заболел в республике Алтай и Чукотском автономном округе.

Согласно последней обновленной информации оперативного штаба Петербурга, в городе оказались инфицированы 408 человек, а выздоровели 59. Помимо этого, зафиксировано 4 летальных случая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 7 тысяч человек в мире умерли от коронавируса за сутки.