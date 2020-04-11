В Германии число зараженных коронавирусом превысило 117 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 4133. Таким образом число зараженных коронавирусом в стране достигло 117 658, сообщает Институт Роберта Коха.

За этот же период в стране скончался 171 человек, инфицированный коронавирусом. Общее число смертельных случаев составляет 2544. При этом выздоровели 57 443 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 703 816 человек. Скончались 102 892, при этом 377 850 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 13 584 человек, умерли 106. При этом 1045 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по информации Минздрава, профилактическим средством в борьбе с COVID-19 может служить обыкновенная поваренная соль.