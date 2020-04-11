Россияне нашли альтернативу медицинским маскам во время коронавируса

Также, в условиях дефицита, можно шить маски самому. Фото: unsplash

Также, в условиях дефицита, можно шить маски самому. Фото: unsplash

Речь идет о пластиковых экранах для лица. По виду они напоминают защитную маску сварщика. Продавцы заявляют, что подобная вещь весьма эффективна.

Оценил действия по защите от заражения доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. Об этом сообщает радио Sputnik.

Данное приспособление может обеспечить защиту за счет того, что человек, находясь в ней, не будет трогать лицо и слизистые. При этом, главное, не трогать и глаза — ведь через их слизистые патоген легко может пробраться в организм.

Но даже такой экран не может гарантировать защиту. Ведь подобные вещи не могут полностью закрыть лицо, по бокам могут присутствовать щели, через которые вирус можно проникнуть воздушно-капельным путем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург выделил полмиллиарда рублей на маски и респираторы.