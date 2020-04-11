Нотариусы попросили признать их сферу деятельности пострадавшей от COVID-19

Федеральная нотариальная палата официально передала запрос на получение помощи. Об этом сообщил президент ФНП Константин Корсик на юридическом международном форуме в Петербурге, который в этом году проходит в формате видеоконференции. Для сферы очень важно, чтобы ее официально признали пострадавшей от коронавируса, чтобы ей была оказана первоочередная поддержка от государства.

Корсик сообщил, что ситуация в сфере нотариата очень непростая. Граждане практически не обращаются к нотариусам, многие конторы не востребованы даже как дежурные. Следовательно, остро встает вопрос с зарплатами для сотрудников. Затруднена также оплата аренды и других платежей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ дополнило список сфер экономики, особенно пострадавших от коронавируса. В список добавили кинотеатры и стоматологии.