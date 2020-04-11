Правительство РФ дополнило список сфер экономики, особенно пострадавших от коронавируса

Пандемия нанесла серьезный удар по экономике страны. Всем сферам необходимо оказать поддержку. Ранее власти опубликовали список тех отраслей экономики, которым помощь будет оказана в первую очередь. Сегодня, 11 апреля, список дополнили. Документ с поправками опубликован на сайте Кабинета министров.

В обновленном списке теперь присутствуют кинотеатры и стоматологические клиники. Для последних в документе был создан отдельный раздел под названием «Деятельность в области здравоохранения». Демонстрация фильмов была заключена в раздел «Культура, организация досуга и развлечения». Введение этих отраслей в список является действительно важным. Кинотеатры и стоматологии из-за закрытий несут колоссальные убытки.

Помимо вышеупомянутых разделов в перечне присутствуют: автомобильные и авиаперевозки, турбизнес и гостиницы, общепит, салоны красоты, ремонт и бытовые услуги, сфера доп.образования, фитнес и спорт, организация конференций и выставок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный расширил перечень разрешенных во время эпидемии услуг.