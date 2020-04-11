Правительство РФ дополнило список сфер экономики, особенно пострадавших от коронавируса

Определен стандартный набор документов. Фото: Рixabay
Убытки от вируса оцениваются в огромные суммы. Фото: Рixabay

Пандемия нанесла серьезный удар по экономике страны. Всем сферам необходимо оказать поддержку. Ранее власти опубликовали список тех отраслей экономики, которым помощь будет оказана в первую очередь. Сегодня, 11 апреля, список дополнили. Документ с поправками опубликован на сайте Кабинета министров.

В обновленном списке теперь присутствуют кинотеатры и стоматологические клиники. Для последних в документе был создан отдельный раздел под названием «Деятельность в области здравоохранения». Демонстрация фильмов была заключена в раздел «Культура, организация досуга и развлечения». Введение этих отраслей в список является действительно важным. Кинотеатры и стоматологии из-за закрытий несут колоссальные убытки.

Помимо вышеупомянутых разделов в перечне присутствуют: автомобильные и авиаперевозки, турбизнес и гостиницы, общепит, салоны красоты, ремонт и бытовые услуги, сфера доп.образования, фитнес и спорт, организация конференций и выставок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный расширил перечень разрешенных во время эпидемии услуг.

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