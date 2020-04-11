Мясников заявил, что во время пандемии России очень повезло

Врач убежден – болезнь щадит граждан, по крайней мере пока.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем врач и телеведущий Александр Мясников рассказал обо всем в своем Telegram-канале. Он, проанализировав статистику, пришел к выводу, что россиянам очень повезло во время пандемии. Пока что «коронавирус нас явно щадит», уверен Мясников. Эксперт подчеркнул, что смертность в России от инфекции даже ниже, чем в Германии, так что можно говорить о российском чуде.

«В кои веки нам повезло!»,

— написал врач.

Мясников заявил, что дело не только в чуде, но и в том, что Россия была подготовлена к такой ситуации. В стране достаточно больничных коек и аппаратов ИВЛ.

При этом врач просит граждан не расслабляться и продолжать соблюдать режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников объяснил, чем опасны аппараты ИВЛ.