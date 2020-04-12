В Китае за сутки зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусом

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В Китае за прошедшие сутки зафиксировали 99 новых случаев заражения коронавирусом, 97 из них – ввозные. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае сейчас проходят лечение 1138 зараженных коронавирусом, 139 из них — в тяжелом состоянии. При этом смертельных случаев за сутки не оказалось.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 780 314 человек. Скончались 108 827, при этом 404 031 человек выздоровели.

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