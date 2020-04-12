Малышева рассказала, как «не подхватить» коронавирус через еду

Телеведущая Елена Малышева рассказала, может ли человек заразиться через еду, если ее приготовил зараженный повар.

В своем instagram-аккаунте она рассказала, что в ресторанах на кухне соблюдается строгий контроль, поэтому бояться еды на вынос не стоит. Кроме того, телеведущая рассказала, как можно уничтожить вирус, если повар все же чихал или кашлял на еду во время готовки. Она посоветовала разогреть пищу в микроволновке. По ее словам, это убьет любой вирус.

Также она посоветовала выкладывать еду из контейнеров в тарелки и тщательно вымывать руки перед едой.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 780 314 человек. Скончались 108 827, при этом 404 031 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Малышева рассказала, что в текущей эпидемиологической ситуации для иммунитета наиболее важны продукты с высоким содержанием цинка. К таким относятся, например, устрицы, а также овсяные и кукурузные хлопья.