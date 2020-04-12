Зеленский рассказал, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом, однако не намерен сдаваться.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — написал он в Instagram.

По последним данным, число зараженных коронавирусом на Украине достигло 2511 человек, 73 умерли, 79 выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 780 314 человек. Скончались 108 827, при этом 404 031 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.