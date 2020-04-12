В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 120 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 2821. Таким образом число зараженных коронавирусом в стране достигло 120 479, сообщает Институт Роберта Коха.

За этот же период в стране скончались 129 человек, инфицированных коронавирусом. Общее число смертельных случаев составляет 2673. При этом выздоровели 60 200 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 780 314 человек. Скончались 108 827, при этом 404 031 человек выздоровели.

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