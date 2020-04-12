В Италии российские врачи в круглосуточном режиме принимают больных коронавирусом

В Италии российские врачи в круглосуточном режиме принимают больных коронавирусом
Флаг Италии. Фото: pixabay

Российские и итальянские медицинские специалисты в круглосуточном режиме принимают и лечат больных в полевом госпитале в Бергамо.

Сейчас в госпитале 24 пациента, которым российские и итальянские врачи оказывают помощь, сообщает Минобороны России. Выздоровели и выписаны уже четыре пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 780 314 человек. Скончались 108 827, при этом 404 031 человек выздоровели. Число зараженных в Италии достигло 152271 человека, погибли 19468 человек. При этом выздоровели 32534 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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