В Италии российские врачи в круглосуточном режиме принимают больных коронавирусом

Российские и итальянские медицинские специалисты в круглосуточном режиме принимают и лечат больных в полевом госпитале в Бергамо.

Сейчас в госпитале 24 пациента, которым российские и итальянские врачи оказывают помощь, сообщает Минобороны России. Выздоровели и выписаны уже четыре пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 780 314 человек. Скончались 108 827, при этом 404 031 человек выздоровели. Число зараженных в Италии достигло 152271 человека, погибли 19468 человек. При этом выздоровели 32534 пациента.

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