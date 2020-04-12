В воскресенье индекс самоизоляции в Петербурге составил 4,5 балла

В хорошую погоду сложно помнить о невидимой, но серьезной опасности COVID-19. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В хорошую погоду сложно помнить о невидимой, но серьезной опасности COVID-19. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

К 8:00 утра воскресенья, 12 апреля, в городе в Петербурге индекс самоизоляции опустился до 4,5 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекса».

В рейтинге российских городов-миллионников по уровню самоизоляции Петербург находится на пятом месте. Северную столицу обошли Воронеж, Нижний Новгород, Пермь и Ростов-на-Дону, где индекс составляет 4,6 балла. Москва занимает 13 строчку с 4,2 балла.

По последним данным, в Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 557 человек.

За последние сутки в России зафиксировано 2186 новых случаев заражения в 52 российских регионах и 24 смертельных случая.

Всего в стране сейчас 15 770 зараженных, 130 погибших, выздоровели 1291 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.