Голикова объяснила, от чего зависят темпы выхода из самоизоляции

Голикова объяснила, от чего зависят темпы выхода из самоизоляции
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Как быстро Россия преодолеет ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, зависит от жителей страны. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сможем быть дисциплинированными, значит, выйдем благополучно из этой ситуации, будем к лету жать друг другу руки», — заявила она в интервью «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В качестве примера Голикова привела китайские Ухань и Хубэй. Там, несмотря на снятие ряда антикоронавирусных ограничений, все еще действует режим ношения масок и дезинфекции. Жители китайских городов также по-прежнему соблюдают дистанцию.

В России подтверждено 15 тыс. 770 случаев заражения коронавирусом нового типа. За последние сутки выявлено 2 тыс. 186 заболевших, из них в Москве — 1 тыс. 306, в Московской области — 278. Всего с начала пандемии в России погибло 130 человек с коронавирусом, выздоровел 1 тыс. 291 пациент.

В Петербурге общее число зараженных составило 557 человек, из них 69 случаев подтверждено за последние сутки.

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