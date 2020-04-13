Врач рассказал о возможностях большей мутации коронавируса

Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршо рассказал о возможностях еще большей мутации коронавируса.

По его словам, коронавирус постоянно изменяется, однако ученые не ожидают еще более опасных мутаций, сообщает RT.

На характер мутаций генома вируса могут повлиять внешние факторы.

«В целом высокая летальность — это эволюционный тупик для вируса», — отметил Шаршо.

Вирусолог добавил, что высокую летальность провоцирует мутации, которые становятся опаснее для человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 853 155 человек. Скончались 114 247, при этом 423 554 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 15 770 человек, умерли 130. При этом 1 291 пациент вылечился.

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