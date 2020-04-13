В Италии зафиксировано рекордно низкое число смертей от коронавируса за сутки

В Италии зафиксировано рекордно низкое число смертей от коронавируса за сутки
В Италии опустели улицы. Фото: gazeta.spb.ru

В Италии зафиксировали рекордно низкое число смертей от коронавируса за сутки с 19 марта.

Об этом заявил глава департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли, сообщает The Local.

За прошедшие сутки зарегистрирована 431 смерть, число выявленных случаев составило 1984. Более 100 тысяч человек продолжают лечение.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 853 155 человек. Скончались 114 247, при этом 423 554 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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