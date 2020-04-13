В Германии число жертв коронавируса приближается к 3 тысячам

В Германии число погибших от коронавируса за сутки увеличилось на 126 человек, сообщает Институт Роберта Коха.

Всего с начала пандемии скончались 2799 пациентов.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 2537 граждан. Таким образом число зараженных коронавирусом в стране достигло 123 016 человек.

При этом выздоровели 64 300 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 853 155 человек. Скончались 114 247, при этом 423 554 человека выздоровели.

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