В понедельник индекс самоизоляции в Петербурге составил 4,4 балла

В типичный день до режима самоизоляции индекс в это время составил бы 0,2. Фото: Baltphoto

В типичный день до режима самоизоляции индекс в это время составил бы 0,2. Фото: Baltphoto

К 9:00 утра понедельника, 13 апреля, индекс самоизоляции Петербурга составил 4,4 балла. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс».

В рейтинге российских городов-миллионников по уровню самоизоляции первое место занял Воронеж – там индекс составил 4,5 балла, следом идет Петербург– 4,4. На третьем месте находится Москва (4,3 балла), далее идут Ростов-на-Дону (4,3) и Нижний Новгород (4,2).

По последним данным, в Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 557 человек. За последние сутки в России зафиксировано 2186 новых случаев заражения в 52 российских регионах и 24 смертельных случая. Всего в стране сейчас 15 770 зараженных, 130 погибших, выздоровели 1291 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.