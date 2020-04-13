В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 1062

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Литве достигло 1062 человек. Об этом сообщает сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

За сутки было зафиксировано девять новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами коронавируса в стране стали 24 человека. Выздоровел 101 пациент.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 853 155 человек. Скончались 114 247, при этом 423 554 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.