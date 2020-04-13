Российские автозаводы массово возвращаются к работе

Российские автозаводы массово возвращаются к работе
Выпуск автомобилей в России был приостановлен с 30 марта в связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях. Фото: pixabay.com

Автомобильные предприятия в России возобновляют работу. С 13 апреля четыре российских автозавода запустят конвейеры, еще два иностранных холдинга приступили к производству неделю назад.

На территории РФ, несмотря на всеобщий нерабочий режим, возвращаются к работе тольяттинский «АвтоВАЗ», Горьковский автомобильный завод, а также Ульяновский автомобильный завод и холдинг «Автотор» в Калининграде, где собирают автомобили марок BMW, KIA и Hyundai.

Все предприятия продолжают выпуск машин с учетом необходимых правил санитарной безопасности и соответствующими разрешениями на работу. Иностранные предприятия не спешат открываться, из множества брендов возобновили деятельность только завод Haval в Тульской области (с 6 апреля) и филиал Mercedes в Подмосковье (с 8 апреля).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще раньше приступили к производству «КамАЗ» и «Соллерс».

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