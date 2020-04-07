Российские автозаводы возвращаются к работе

Российские автозаводы возвращаются к работе
Фото: pixabay.com

Несмотря на разгар пандемии коронавирусной инфекции, производители отечественных автомобилей решили возобновить работу.

Так, завод «Соллерс» во Владивостоке уже в понедельник, 6 апреля, вернулся к деятельности в полном объеме. Филиалы предприятий в Ульяновске и Татарстане готовятся к аналогичным мерам в ближайшее время. Гигант российского автопрома, «АвтоВАЗ» с 6 апреля вводит в работу подразделения, которые занимаются разработкой новых проектов, учетом и отчетностью. Также запускаются секции, ответственные за охрану труда и безопасность.

Запущенные отделы должны обеспечить соответствующую подготовку цехов, чтобы завод мог снова выпускать автомобили. Кроме того, к работе вернулся «КамАЗ», который признан системообразующим предприятием и, помимо основной продукции, занимается производством защитных костюмов и масок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Toyota, Nissan и Hyundai не планируют следовать примеру российских автозаводов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автозаводы возобновление работы россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скворцова рассказала, когда в России ожидается пик заболеваемости COVID-19
В Петербурге оштрафовали 84 человека за нарушение режима самоизоляции
Фермеры Ленобласти начнут продавать свою продукцию в садоводствах
В Ленобласти ищут человека, распространившего «фейк» о коронавирусе
В Петербурге пока не определились с форматом проведения «Бессмертного полка»
Экономист предложил выплатить россиянам по 50 тыс. рублей
На Петроградке машина сбила пешехода
Во время самоизоляции в Петербург заглянули бобры