Российские автозаводы возвращаются к работе

Несмотря на разгар пандемии коронавирусной инфекции, производители отечественных автомобилей решили возобновить работу.

Так, завод «Соллерс» во Владивостоке уже в понедельник, 6 апреля, вернулся к деятельности в полном объеме. Филиалы предприятий в Ульяновске и Татарстане готовятся к аналогичным мерам в ближайшее время. Гигант российского автопрома, «АвтоВАЗ» с 6 апреля вводит в работу подразделения, которые занимаются разработкой новых проектов, учетом и отчетностью. Также запускаются секции, ответственные за охрану труда и безопасность.

Запущенные отделы должны обеспечить соответствующую подготовку цехов, чтобы завод мог снова выпускать автомобили. Кроме того, к работе вернулся «КамАЗ», который признан системообразующим предприятием и, помимо основной продукции, занимается производством защитных костюмов и масок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Toyota, Nissan и Hyundai не планируют следовать примеру российских автозаводов.