Сервисы доставки еды получат поддержку по поручению Путина

Сервисы доставки готовой еды отмечают, что количество заказов выросло в несколько раз. Фото: pixabay.com

Сервисы доставки готовой еды отмечают, что количество заказов выросло в несколько раз. Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры об оказании поддержки сервисам по доставке еды в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства поручил рассмотреть возможность поддержки сервисы доставки готовой еды, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего бизнеса.

Президент также распорядился поддержать некоммерческие организации, проводящие различные мероприятия по поддержке россиян во время пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о возможном привлечении средств Минобороны для борьбы с COVID-19. Основные мощности Минобороны, которые могут быть задействованы в борьбе с коронавирусом, пока остаются в резерве.