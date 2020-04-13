Сервисы доставки еды получат поддержку по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры об оказании поддержки сервисам по доставке еды в условиях пандемии COVID-19.
Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства поручил рассмотреть возможность поддержки сервисы доставки готовой еды, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего бизнеса.
Президент также распорядился поддержать некоммерческие организации, проводящие различные мероприятия по поддержке россиян во время пандемии.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о возможном привлечении средств Минобороны для борьбы с COVID-19. Основные мощности Минобороны, которые могут быть задействованы в борьбе с коронавирусом, пока остаются в резерве.