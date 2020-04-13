Сервисы доставки еды получат поддержку по поручению Путина

Сервисы доставки еды получат поддержку по поручению Путина
Сервисы доставки готовой еды отмечают, что количество заказов выросло в несколько раз. Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры об оказании поддержки сервисам по доставке еды в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства поручил рассмотреть возможность поддержки сервисы доставки готовой еды, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего бизнеса.

Президент также распорядился поддержать некоммерческие организации, проводящие различные мероприятия по поддержке россиян во время пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о возможном привлечении средств Минобороны для борьбы с COVID-19. Основные мощности Минобороны, которые могут быть задействованы в борьбе с коронавирусом, пока остаются в резерве.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин коронавирус онлайн-сервисы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Институт в Петербурге погасил задолженность по зарплате после вмешательства ...
Российские автозаводы массово возвращаются к работе
Ученые Петербурга рассказали, кто умирает от коронавируса чаще всего
В России подготовят почти 100 тысяч коек для зараженных COVID-19
Медики первыми протестируются на антитела к коронавирусу
Голикова: в Москве и Подмосковье к следующей неделе увеличится количество ...
Сервисы доставки еды получат поддержку по поручению Путина
Путин заявил о возможном привлечении средств Минобороны для борьбы с COVID-19