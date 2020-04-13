Макаров развез еду для петербуржцев на самоизоляции

Доброволец также помог гражданам лекарствами.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем рассказали в пресс-службе «Единой России». Председатель городского ЗакСа Вячеслав Макаров в этот понедельник примерил на себя роль волонтера. Он, надев медицинскую маску и перчатки, отправился по трем адресам к жителям Петроградского района. Кто-то попросил лекарства, другие – продукты, кому-то нужна была помощь в бытовых вопросах.

«Уверен, что многие люди откликнутся по зову души и сердца, в том числе и предприниматели»,

— заявил Макаров.

Напоминаем, что до этого политик принимал звонки от петербуржцев, фиксируя, кому и что нужно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге упал индекс самоизоляции. Граждане как будто забыли о том, как важно оставаться дома и никуда не выходить.