Утром во вторник в Петербурге пробки составили 1 балл

По данным на 11.30 утра во вторник, 14 апреля, уровень пробок в Северной столице составляет один балл — режим самоизоляции делает свое дело.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», петербургские дороги почти пустые, однако небольшие затруднения все таки есть.

Так, на внутреннем кольце КАД в районе Обухово небольшая пробка из-за дорожных работ. Судя по карте, водители стоят в пробке на Московском шоссе в сторону Шушар, а также на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе.

Центр города также отметился пробками: красным выделены участки набережной Обводного канала на пересечении с Лиговским проспектом, в районе Площади Восстания и на пересечении Благодатной улицы с Витебским проспектом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге упал индекс самоизоляции.