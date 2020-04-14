Утром во вторник в Петербурге пробки составили 1 балл

Утром во вторник в Петербурге пробки составили 1 балл
Фото: Яндекс.Пробки

По данным на 11.30 утра во вторник, 14 апреля, уровень пробок в Северной столице составляет один балл — режим самоизоляции делает свое дело.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», петербургские дороги почти пустые, однако небольшие затруднения все таки есть.

Так, на внутреннем кольце КАД в районе Обухово небольшая пробка из-за дорожных работ. Судя по карте, водители стоят в пробке на Московском шоссе в сторону Шушар, а также на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе.

Центр города также отметился пробками: красным выделены участки набережной Обводного канала на пересечении с Лиговским проспектом, в районе Площади Восстания и на пересечении Благодатной улицы с Витебским проспектом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге упал индекс самоизоляции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пробки самоизоляция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Возле Ивановско-Щемиловского сада «Ленсвет» установит новое освещение
За все время самоизоляции в Петербурге более 500 кампаний проигнорировали ...
В Петербурге перед судом предстанет виновник ДТП, в котором сильно ...
Пожилая женщина из Сертолово перевела «адвокатам» почти 100 тысяч ...
Инфекционист объяснил, чем опасен жесткий карантин
Число жертв коронавируса в России достигло 170
Коронавирус нашли в пансионате для пожилых в Петербурге
В Колпино бюджет города лишился 400 тысяч рублей из-за мошенничества