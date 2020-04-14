Пожилые петербуржцы перед пенсией не могут дозвониться до Почты России

Жители Петербурга старше 65 лет отправлены на самоизоляцию. Пенсию им должны принести на дом. Однако узнать подробности не так просто: дозвониться до Почты России в связи с наплывом вопросов почти нереально.

Пенсионеры Петербурга столкнулись с трудностями при попытке связаться с контактным центром Почты России. Некоторые из них не могут дозвониться уже неделю. При наборе в трубке звучит мелодия, пишет «Мойка78».

В пресс-службе АО «Почта России» нагрузку на контактный центр признают, но сделать ничего не могут.

Заявки на доставку посылки и вызов курьера пенсионеров просят оформлять через сайт или мобильное приложение.

Телефон контактного центра Почты России: 8-800-1-000-000. Обращаться также можно на «горячую линию» по номеру: +7 (812) 245-32-20.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Почты России в Петербурге столпились пенсионеры. Дистанцию в 1,5-2 метра они не соблюли.