Борису Джонсону пока не советуют возвращаться к работе

Врачи пока не рекомендуют премьер-министру Великобритании Борису Джонсону возвращаться к работе. Он продолжает восстанавливаться после перенесенной болезни COVID-19.

«Его медицинская команда советует ему не возвращаться немедленно к работе», — рассказал официальный представитель канцелярии премьера, сообщает РИА «Новости».

Ранее Борис Джонсон был доставлен в медицинское учреждение для того, чтобы пройти необходимые тесты на инфекцию COVID-19. У политика был выявлен коронавирус, у него наблюдался кашель, а температура была высокой. Джонсон был госпитализирован по совету лечащего врача. В пятницу, 27 марта, глава британского правительства сообщил, что у него выявили заражение коронавирусной инфекцией. Накануне его выписали из больницы. Сейчас Борис Джонсон вместе со своей беременной невестой Кэрри Саймондс находится в загородной резиденции Чекерс. Сроки возвращения премьера к работе определят его врачи.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 941 029 человек. Скончались 120 926, при этом 460 098 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с аналогичным диагнозом в одну из берлинских клиник помещен популярный немецкий исполнитель Тилль Линдеманн. По предварительной информации, певец и поэт сейчас находится в отделении интенсивной терапии в одном из медицинских учреждений Берлина.